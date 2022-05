Les meilleurs sites de livraison de fleurs en Allemagne

Envoi par la poste

Méthode d'envoi qui ne cesse de se perfectionner, l'envoi postal de bouquets n'était encore qu'une chimère il y a quelques décennies. Aujourd'hui, il est monnaie courante, et la qualité des emballages a rendu ce mode d'envoi non seulement compétitif en termes de prix, mais aussi en termes de qualité. Le désavantage principal de cette méthode de livraison réside dans le temps nécessaire à l'acheminement, qui sera au minimum de 24 heures, et l'absence de remise en main propre, qui peut se révéler problématique dans certains cas. Pour le reste, le consommateur aura l'avantage de payer des frais de livraison plus bas que lors d'une livraison par fleuriste.